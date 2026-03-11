PCBTechnologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PCBTechnologies hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 ILS je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 157,6 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 151,4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,620 ILS eingefahren. Im Vorjahr waren 0,440 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,71 Prozent auf 626,49 Millionen ILS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 565,89 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at