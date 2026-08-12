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12.08.2026 06:31:29
PCS Machine Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PCS Machine Group gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,04 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PCS Machine Group 0,080 THB je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,76 Prozent auf 543,9 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte PCS Machine Group 722,9 Millionen THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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