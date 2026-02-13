pdvWireless legte Quartalsergebnis vor

pdvWireless stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte pdvWireless 0,410 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,6 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at