Pegasystems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pegasystems hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 420,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 384,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at