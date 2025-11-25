Chart Industries Aktie
WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083
|
25.11.2025 14:10:27
Penn Capital Dumps Entire Chart Industries Stake
According to a filing with the Securities and Exchange Commission on Nov. 24, 2025, Penn Capital Management Company reported selling all its shares in Chart Industries (NYSE:GTLS). The fund liquidated its entire 108,881-share position, corresponding to a net reported value change of $17.98 million compared with the previous quarter.Penn Capital sold out of Chart Industries, reducing its stake from 1.6% of AUM last quarter to zero in this filing.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
