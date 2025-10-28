Ausblick: Chart Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chart Industries wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chart Industries 1,06 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,43 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,10 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,16 Milliarden USD waren.

