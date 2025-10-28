Chart Industries Aktie
WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Chart Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chart Industries wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chart Industries 1,06 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,43 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,10 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,16 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chart Industries Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Chart Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Chart Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Chart Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Chart Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)