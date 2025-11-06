PENN Entertainment Aktie
PENN Entertainment, Inc. Q3 Loss Increases
(RTTNews) - PENN Entertainment, Inc. (PENN) reported Loss for its third quarter of -$864.60 million
The company's earnings totaled -$864.60 million, or -$6.03 per share. This compares with -$36.70 million, or -$0.24 per share, last year.
Excluding items, PENN Entertainment, Inc. reported adjusted earnings of -$0.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $1.717 billion from $1.639 billion last year.
PENN Entertainment, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$864.60 Mln. vs. -$36.70 Mln. last year. -EPS: -$6.03 vs. -$0.24 last year. -Revenue: $1.717 Bln vs. $1.639 Bln last year.
