PennantPark Floating Rate Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PennantPark Floating Rate Capital hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PennantPark Floating Rate Capital 0,290 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 54,7 Millionen USD – eine Minderung von 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,720 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PennantPark Floating Rate Capital in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 255,38 Millionen USD im Vergleich zu 186,53 Millionen USD im Vorjahr.

