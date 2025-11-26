Pennantpark Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pennantpark Investment äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 565,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 69,94 Millionen USD, gegenüber 110,17 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 36,52 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,725 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 123,70 Millionen USD belaufen.

