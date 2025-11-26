26.11.2025 06:31:28

Pennantpark Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pennantpark Investment äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 565,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 69,94 Millionen USD, gegenüber 110,17 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 36,52 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,725 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 123,70 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen