Penta-Ocean Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Penta-Ocean Construction hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,95 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213,30 Milliarden JPY – ein Plus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Penta-Ocean Construction 211,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 125,58 JPY gegenüber 44,12 JPY je Aktie im Vorjahr.

Penta-Ocean Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 794,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 727,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at