Pentagon warnt Iran vor weiteren Angriffen auf Israel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Pentagon hat den Iran vor weiteren Angriffen gegen Israel gewarnt. Sollte sich der Iran für einen weiteren Angriff entscheiden, werden man aber darauf vorbereitet sein und entsprechend reagieren, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. "Wir hoffen natürlich, dass sie das nicht tun, aber wir müssen natürlich auf diese Möglichkeit vorbereitet sein." Der Iran sei "zweifellos weiterhin in der Lage" dazu. Zu der Art und Weise möglicher Konsequenzen auf den aktuellen Angriff wollte sich Ryder auf mehrfache Nachfrage nicht äußern. Ob andere Länder außer Israel und den USA an der Abwehr beteiligt gewesen seien, beantworte Ryder ebenfalls nicht.

"Ersten Berichten zufolge war Israel in der Lage, die meisten der ankommenden Raketen abzufangen, und es gab nur minimale Schäden am Boden", sagte Ryder weiter. Er verwies für detaillierte Informationen an Israel. "Aber die erste Einschätzung ist, dass Israel in der Lage war, sich erfolgreich zu verteidigen, natürlich mit der Unterstützung der USA." In der Region stationierte US-Zerstörer hätten Abfangraketen abgefeuert. Der Iran habe das Ziel gehabt, Zerstörung zu verursachen.

Vom Ausmaß her sei der Angriff mit Blick auf die ballistischen Raketen "wahrscheinlich doppelt so groß"gewesen wie der Angriff im April, sagte Ryder weiter. Im April hatten Irans Revolutionsgarden (IRGC) zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen direkten Angriff auf Israel ausgeführt mit mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper. Der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt./nau/DP/he