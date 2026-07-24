Per Mertesacker wird DFB-Geschäftsführer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Per Mertesacker wird Geschäftsführer beim Deutschen Fußball-Bund. Der frühere Weltmeister übernimmt den Posten zum Jahresbeginn 2027, Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt, wie der DFB kurz nach der Ernennung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer mitteilte./aer/DP/mis