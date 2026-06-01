Perak: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Perak hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Perak in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,1 Millionen MYR im Vergleich zu 37,3 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at