Perella Weinberg Partners Registered a Aktie
WKN DE: A3CTHA / ISIN: US71367G1022
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31.07.2026 13:30:29
Perella Weinberg Partners Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Perella Weinberg Partners (PWP) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $5.30 million, or $0.06 per share. This compares with $2.74 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, Perella Weinberg Partners reported adjusted earnings of $20.05 million or $0.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.8% to $156.53 million from $155.27 million last year.
Perella Weinberg Partners earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.30 Mln. vs. $2.74 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.04 last year. -Revenue: $156.53 Mln vs. $155.27 Mln last year.
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