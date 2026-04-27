Perfect Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Perfect Group A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 CNY, nach -1,190 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 416,2 Millionen CNY gegenüber 356,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,14 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,770 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Perfect Group A im vergangenen Geschäftsjahr 1,53 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Perfect Group A 1,29 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,14 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,54 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at