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30.04.2026 06:31:29
Perfect legte Quartalsergebnis vor
Perfect gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Perfect ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 17,9 Millionen USD gegenüber 16,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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