Perfectpac: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Perfectpac hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,82 Prozent auf 285,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 296,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at