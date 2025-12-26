Perimeter Solutions Aktie
Perimeter Solutions Stock Up 111% but One Fund Trimmed Its $35 Million Stake
Massachusetts-based East Coast Asset Management cut its stake in Perimeter Solutions (NYSE:PRM) by 497,847 shares, reducing its position by an estimated $6.40 million, according to a November 14 SEC filing.According to an SEC filing dated November 14, East Coast Asset Management reduced its holdings in Perimeter Solutions (NYSE:PRM) by 497,847 shares during the third quarter. The remaining stake totaled nearly 1.6 million shares worth $35.24 million as of September 30. The transaction accounted for 2.96% of the fund’s $319.18 million in reportable U.S. equity assets across 68 positions.The fund’s Perimeter Solutions position, after the reduction, is 11.04% of 13F assets and ranks as its second-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
