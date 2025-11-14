Perion Network legte Quartalsergebnis vor

Perion Network lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 110,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at