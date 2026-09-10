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10.09.2026 06:31:28
Perma-Pipe International legte Quartalsergebnis vor
Perma-Pipe International hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Perma-Pipe International einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 59,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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