17.11.2025 06:31:29
Perpetua Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Perpetua Resources hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
