Perpetua Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Perpetua Resources hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at