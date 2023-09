Perry Ellis International gibt für Frühling/Sommer 2024 geplante, neue Duftvereinbarung mit der Fragrance Group London für Farah bekannt

Das globale Modehaus Ellis International gibt seine neueste Lizenzvereinbarung in Partnerschaft mit der Fragrance Group London Ltd. bekannt, um im Frühjahr/Sommer 2024 einen neuen, vollkommen britischen Herrenduft von Farah einzuführen.

Zeitlos und anspruchsvoll - so ruft der neueste Duft von Farah eine Essenz hölzerner Kompositionen hervor. Der Duft ist zunächst mit einem einladenden Flair von frischer Bergamotte wahrnehmbar, gepaart mit Tönen von Ingwer und Birne. Das Herzstück der Komposition umfasst eine dezente Tiefe von Vetivergras, Zypressenholz und trockenem Johanniskraut, um die vibrierende Energie und Machenschaft des Farah Männerdufts heraufzubeschwören. Der Duft ist vielseitig und langanhaltend und ermöglicht dem Duftträger das Tragen von morgens früh bis in die Nacht mit einem unverwechselbaren Duft für den modernen Typ Mann, der es bevorzugt, Traditionen zu pflegen und diese mit einer Wendung zu kombinieren.

Oscar Feldenkreis, CEO und President der Muttergesellschaft Perry Ellis International, erklärte: "Ich bin äußerst erfreut über die Partnerschaft mit der Fragrance Group London, um die Entwicklung und Expansion in diese Lifestyle-Kategorie mithilfe eines neuen Duftes von Farah fortzuführen. Die Berücksichtigung des Feedbacks unserer Verbraucher und die Erlaubnis zu ihrer Teilnahme an diesem sinnlichen Erlebnis werden die Markenidentität von Farah weiter verbessern”. Der Duft von Farah wurde unter Mithilfe einer Testgruppe von Kunden von Farah ausgewählt. Diese Kunden wurden aufgefordert, ihren Lieblingsduft aus einer Auswahl von vier verbliebenen Düften auszuwählen. Der Gewinnerduft war der bei Weitem beliebteste Duft der Kundentestgruppe - und stellt somit sicher, dass sich der Duft im Einklang mit dem Kundenprofil von Farah befindet.

"Wir sind äußerst erfreut über die Einführung des neuen Farah-Duftes, der im Oktober 2023 exklusiv bei Superdrug und The Perfume Shop erhältlich sein wird. Der Duft ist authentisch und gleichzeitig individualistisch, um der Marken-DNA von Farah treu zu bleiben und wurde in England von einem führenden britischen Parfümeur kreiert”, so Hanna Coonagh, CEO der Fragrance Group London.

Fragrance Group London arbeitet eng mit dem Farah-Team zusammen, um legendäre Parfüme und Düfte zur Verfügung zu stellen. Von der Konzeption und Entwicklung bis hin zur Einführung arbeitet unser Team mit Marken zusammen, um Produkte bereit zu stellen, welche die Persönlichkeit und Positionierung gekonnt einfangen, für die Farah bekannt ist und geliebt wird.

Für weitere Informationen über Farah Fragrance kontaktieren Sie bitte Renee Samaha, Head of Global Marketing: renee@fragrancegrouplondon.com, Tel.: +44 (0) 203 948 1144.

Über Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. ist ein führender Designer, Händler und Lizenzgeber eines breiten Sortiments an hochwertiger Herren- und Damenbekleidung, Accessoires und Düften. Die Kollektion des Unternehmens besteht aus Anzug- und Freizeithemden, Golfsportbekleidung, Pullovern, Anzugshosen, Freizeithosen und -shorts, Jeansbekleidung, Activewear, Kleidern sowie Badebekleidung für Damen und Herren und ist über alle wichtigen Ebenen des Einzelhandels erhältlich. Das Unternehmen besitzt über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften ein Portfolio von national und international anerkannten Marken, darunter Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® und Farah®. Das Unternehmen erweitert seine Markenpalette durch die Lizenzierung von Marken von Dritten, darunter: Nike® für Bademode und Callaway®, PGA TOUR® und Jack Nicklaus® für Golfbekleidung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter http://www.pery.com.

