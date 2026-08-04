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04.08.2026 06:31:29
Persistent Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Persistent Systems hat am 02.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 30,88 INR. Im letzten Jahr hatte Persistent Systems einen Gewinn von 27,43 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 43,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Persistent Systems 33,34 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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