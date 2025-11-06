Personalis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Personalis hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,640 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,64 Prozent auf 14,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at