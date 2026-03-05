|
05.03.2026 06:31:28
Petrol AD-Sofia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Petrol AD-Sofia hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR gegenüber -0,090 EUR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,4 Millionen EUR in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,060 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 246,99 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 255,80 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.