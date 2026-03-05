Petrol AD-Sofia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Petrol AD-Sofia hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR gegenüber -0,090 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,060 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 246,99 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 255,80 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at