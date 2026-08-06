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06.08.2026 11:18:44
PetroTal Corp. Reports Fall In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - PetroTal Corp. (PTAL.L) reported earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $4.80 million, or $0.01 per share. This compares with $17.51 million, or $0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.5% to $64.81 million from $70.83 million last year.
PetroTal Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.80 Mln. vs. $17.51 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.02 last year. -Revenue: $64.81 Mln vs. $70.83 Mln last year.
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