Pfizer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pfizer hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,74 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,17 Milliarden BRL umgesetzt.

