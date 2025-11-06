Pfizer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pfizer stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 206,25 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 183,48 ARS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22 160,03 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 16 656,18 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at