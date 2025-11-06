|
06.11.2025 06:31:29
Pfizer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Pfizer hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 CAD je Aktie erzielt worden.
Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,94 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,15 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
