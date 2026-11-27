Pharmacorp Rx hat am 26.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 218,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at