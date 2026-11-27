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27.11.2026 06:31:29
Pharmacorp Rx legte Quartalsergebnis vor
Pharmacorp Rx hat am 26.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 218,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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