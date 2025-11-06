PharmaEssentia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PharmaEssentia hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,96 Prozent auf 130,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at