Pharmakonzern Roche will 50 Milliarden Dollar in USA investieren

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche will in den kommenden fünf Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar (43,4 Mrd Euro) in den Ausbau seines US-Geschäfts stecken. Wie das Unternehmen am Dienstag in Basel mitteilte, soll das Geld in bereits existierende Standorte fließen, daneben sei aber auch der Aufbau neuer Entwicklungs- und Produktionsstätten geplant. "Die heute angekündigten Investitionen unterstreichen unser langjähriges Engagement für Forschung, Entwicklung und Produktion in den USA", sagte Konzernchef Thomas Schinecker laut Mitteilung. Der Schritt folgt, nachdem US-Präsident Donald Trump wiederholt hohe Zölle auch auf Pharmaimporte angedroht hatte. Die Konkurrentin Novartis hatte bereits vor knapp zwei Wochen ebenfalls Milliarden-Investitionen in ihr US-Geschäft angekündigt.

Durch Roches Investitionspläne sollen in den USA mehr als 12.000 neue Stellen entstehen - rund 1.000 bei dem Pharmakonzern selbst und mehr als 11.000 zur Unterstützung der neuen US-Produktionskapazitäten. Aktuell beschäftigt der Konzern den eigenen Angaben zufolge an 24 US-Standorten bereits mehr als 25.000 Menschen.

Nun soll unter anderem im Bundesstaat Pennsylvania eine hochmoderne Produktionsanlage für Gentherapie hinzukommen. Zudem werde an einem noch zu benennenden Standort ein neues Produktionszentrum zur Unterstützung des wachsenden Portfolios von Medikamenten zur Gewichtsreduktion der nächsten Generation entstehen. In Massachusetts ist ein neues KI-basiertes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselkrankheiten geplant.

Sobald alle neuen und erweiterten Produktionskapazitäten in Betrieb genommen seien, werde Roche mehr Medikamente aus den USA exportieren als importieren, hieß es weiter./hr/AWP/tav/mne/mis