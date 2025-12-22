|
22.12.2025 06:31:29
Phase Holographic Imaging PHI AB präsentierte Quartalsergebnisse
Phase Holographic Imaging PHI AB präsentierte am 19.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 SEK je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 89,60 Prozent auf 0,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.