Phase Holographic Imaging PHI AB präsentierte Quartalsergebnisse

Phase Holographic Imaging PHI AB präsentierte am 19.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 89,60 Prozent auf 0,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at