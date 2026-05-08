Philips Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Philips Electronics hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Philips Electronics 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,57 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,31 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD sowie einem Umsatz von 4,55 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at