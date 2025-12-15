Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|
15.12.2025 19:26:46
Phillips 66 To Invest Billions In Refining, NGL Growth Projects By 2026
This article Phillips 66 To Invest Billions In Refining, NGL Growth Projects By 2026 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!