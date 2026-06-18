18.06.2026 14:41:39

Philly-Fed-Index steigt im Juni

DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juni aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 10,3 Punkte von minus 0,4 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 9,8 erwartet.

Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)

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