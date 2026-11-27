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27.11.2026 06:31:29
Phoenix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Phoenix hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 2,06 ILS gegenüber 3,22 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 5,41 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,21 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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