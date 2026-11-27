Phoenix hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,06 ILS gegenüber 3,22 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5,41 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,21 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at