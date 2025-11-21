Phoenix Biotech Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Phoenix Biotech Acquisition A hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Phoenix Biotech Acquisition A ein EPS von -170,220 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at