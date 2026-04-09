Phoenix Education Partners präsentierte Quartalsergebnisse

Phoenix Education Partners hat am 07.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,43 Prozent auf 222,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at