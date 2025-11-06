PHX Energy Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PHX Energy Services gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PHX Energy Services 0,220 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat PHX Energy Services im vergangenen Quartal 164,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PHX Energy Services 160,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at