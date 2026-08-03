PHYZ legte Quartalsergebnis vor

PHYZ äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,15 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,28 Milliarden JPY – ein Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PHYZ 8,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at