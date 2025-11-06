|
06.11.2025 06:31:29
PI Advanced Materials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PI Advanced Materials lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 286,96 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 219,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,42 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70,65 Milliarden KRW eingefahren.
