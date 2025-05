Pierer Mobility-Aktie deutlich höher: KTM und Pierer melden Finanzierungszusage für Sanierung

Auch Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte, dass ihm eine Finanzierungszusage zur Bezahlung der Quote vorliege, die mit Dienstag datiert sei. Insgesamt geht es um ca. 600 Mio. Euro, die bis 23. Mai bei Vogl einlangen müssen, um einen Konkurs abzuwenden.

Bei KTM hält man sich mit Details noch bedeckt. Man wolle sich aufgrund des laufenden Signing-Prozesses und der entsprechenden Dokumentation vor dem 22. Mai nicht öffentlich zu den Einzelheiten äußern. Allerdings zeigte sich CEO Gottfried Neumeister erleichtert: "Die gesicherte Finanzierung ist ein starkes Signal für das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und unsere Marken. Vor allem aber ist sie ein bedeutender Meilenstein für die Stabilisierung und den strategischen Neustart der KTM AG - insbesondere für unsere MitarbeiterInnen, Kunden, Händler, Partner, Lieferanten und die gesamte KTM-Community", hieß es in einem schriftlichen Statement in der Nacht auf Dienstag.

Geld von Miteigentümer Bajaj

Es wird zwar offiziell nicht bestätigt, gilt allerdings als sicher, dass das Geld vom indischen Miteigentümer Bajaj kommt. Das Familienimperium hat seit dem Insolvenzantrag im November des Vorjahres bereits mehrfach Geld zugeschossen, um das Unternehmen am Leben zu halten und einen Konkurs abzuwenden. Insgesamt dürften es 200 Mio. Euro gewesen sein. Allerdings benötigt KTM noch weitere rund 600 Mio. Euro, um die Quote für die Gläubiger bedienen zu können. Bajaj soll sich dafür ein 566 Mio. Euro schweres Darlehen gesichert haben, für das laut Medienberichten die US-Banken Citigroup und JPMorgan Chase sowie die DBS Bank aus Singapur geradestehen.

Der Gläubigerschutzverband Creditreform rechnet damit, dass das Geld vom Insolvenzgericht in der 2. Junihälfte an die Gläubiger überwiesen wird. Beim KSV rechnet man damit, dass die Überweisungen bereits Ende Mai starten. "Aus Gläubigersicht ist die Fortführung des Unternehmens wirtschaftlich sinnvoll. Bei einer insolvenzgerichtlichen Schließung und Zerschlagung des Unternehmens würden die Gläubiger eine Verteilungsquote von knapp unter 15 Prozent erhalten", erläuterte KSV-Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze.

Offene Fragen

Offen ist, welche Auswirkungen die Geldspritze auf die Eigentümerstruktur haben wird. Derzeit gehört die KTM AG zu 100 Prozent der Pierer Mobility AG, die wiederum zu 74,18 Prozent im Eigentum der Pierer Bajaj AG ist. An der Pierer Bajaj sind Stefan Pierers Pierer Industrie AG zu 50,1 Prozent und die Bajaj Auto International Holdings B.V. in den Niederlanden zu 49,9 Prozent beteiligt. Es wäre naheliegend, dass die Inder zulasten von Pierers Firmenimperium aufstocken und das Ruder übernehmen wollen. Ebenfalls offen ist, wie es mit KTM und seinen mehr als 3.000 Beschäftigten nach der Sanierung weitergeht - ob bzw. in welchem Umfang die Produktion in Mattighofen und die Jobs im Innviertel erhalten bleiben.

"Die Absicherung des Standorts von KTM in Oberösterreich und damit der Arbeitsplätze im Innviertel haben weiterhin höchste Priorität auch für die Landespolitik", betonten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) in einer Presseaussendung. Die nun vorliegende Finanzierungszusage zeige, "dass die Marke KTM nach wie vor internationale Zugkraft aufweist", sehen sie darin "einen Meilenstein" für den Fortbestand und "eine wesentliche Zukunftsperspektive für diesen Leitbetrieb".

Bisher größte Insolvenz in Oberösterreich

Ein Konkurs hätte jedenfalls den Markt in Österreich durchgewirbelt. "Das hätte natürlich sehr negative Konsequenzen gehabt, weil die KTM-Händler überwiegend auf diese Marke fokussiert sind und der Wegfall einen riesigen Umsatz- und Deckungsbeitragsverlust darstellen würde", so Ferdinand Fischer, Vertreter der heimischen Motorradverkäufer in der WKÖ, gegenüber der APA. Auch wäre unklar, wie Gewährleistungs- und Garantiefälle der Marke abgewickelt werden müssten.

Bei der Pleite der KTM-Gruppe handelt es sich laut KSV um die bisher größte Insolvenz in Oberösterreich. Ende November 2024 hatte die KTM AG ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. 1.250 Lieferanten und Banken sowie 2.600 Dienstnehmer meldeten Forderungen in der Höhe von rund 2,2 Mrd. Euro an. Derzeit steht die Produktion in Mattighofen still, weil es infolge der Insolvenz zu Lieferengpässen kam und Bauteile fehlen.

Börse reagierte positiv

Die Aktien von Pierer Mobility haben am Dienstag an der Wiener Börse zeitweise um 3,68 Prozent auf 21,15 Euro zugelegt und damit die satten Vortagesgewinne von rund 20 Prozent weiter ausgebaut. Auch Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) zeigte sich erleichtert: "Nach viel Theater setzt sich die indische Besonnenheit und Finanzkraft durch. Eine Erleichterung für Aktionäre, Mitarbeiter und die Region. Dass in Insolvenzen nicht immer alles geradeaus läuft, ist klar, aber die Spekulationen nach der Hauptversammlung oder der Betriebsstillstand waren wenig hilfreich. Jetzt heißt es: Motorräder bauen und mit Gewinn verkaufen - nachhaltig."

