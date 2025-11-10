ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

Kontrollwechsels 10.11.2025 16:18:36

Pierer Mobility-Aktie gewinnt: EU-Kommission winkt Pierer Mobility-Übernahme durch Bajaj durch

Nach der Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Bajaj an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben.

Es werde kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility am Montag. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.

Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit - sobald das Closing formell erfolgt ist - alleinige Eigentümerin der Pierer Bajaj AG, die weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten wird. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.

Im SIX-Handel gewinnt die Pierer Mobility-Aktie zeitweise 1,3 Prozent auf 12,50 Franken.

ver/ker/cgh

(APA)
