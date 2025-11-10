Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
10.11.2025 16:18:36
Pierer Mobility-Aktie gewinnt: EU-Kommission winkt Pierer Mobility-Übernahme durch Bajaj durch
Es werde kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility am Montag. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.
Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit - sobald das Closing formell erfolgt ist - alleinige Eigentümerin der Pierer Bajaj AG, die weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten wird. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.
Im SIX-Handel gewinnt die Pierer Mobility-Aktie zeitweise 1,3 Prozent auf 12,50 Franken.
