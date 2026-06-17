Shine Corporate Aktie

Shine Corporate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1164W / ISIN: AU000000SHJ1

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17.06.2026 08:43:20

Pigeons' livers may enable magnetic navigation when the sun doesn't shine, study finds

A research team in Germany has published new data on how pigeons use magnetic fields as a navigation method when visibility is limited. A key part of the long-sought answer could lie in an unexpected organ, their livers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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