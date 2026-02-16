16.02.2026 06:31:31

PILOT legte Quartalsergebnis vor

PILOT hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 46,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PILOT 86,07 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,94 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 30,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 317,02 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 388,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PILOT im vergangenen Geschäftsjahr 126,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PILOT 126,17 Milliarden JPY umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
