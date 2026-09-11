Pimco Corporate Income Fund Auction Rate Cum Aktie
ISIN: US72200U6055
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11.09.2026 06:00:58
Pimco-Schweiz-Chef: «Fixed Income wird wieder ein wichtiger Baustein»
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Pimco. (Bild: zVg)">
Die höheren Renditen haben Anleihen für Investoren wieder deutlich attraktiver gemacht. Davide Gysi, Country Head Switzerland bei Pimco, sieht insbesondere bei institutionellen Anlegern und Family Offices steigendes Interesse. Gleichzeitig baut der US-Asset-Manager seine Präsenz in der Schweiz weiter aus.
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