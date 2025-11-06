PJT Partners A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PJT Partners A präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PJT Partners A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 447,1 Millionen USD im Vergleich zu 326,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

