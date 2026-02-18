:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
18.02.2026 17:13:19
Plan to increase youth minimum wage could be delayed
Government sources tell BBC News they could slow down plans to make minimum wage equal across age groups.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!