Planet Labs PBC Q2 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Planet Labs PBC (PL):

Earnings: -$9.353 billion in Q2 vs. -$22.592 billion in the same period last year. EPS: -$0.03 in Q2 vs. -$0.07 in the same period last year. Excluding items, Planet Labs PBC reported adjusted earnings of $8.265 billion or $0.02 per share for the period.

Revenue: $116.052 billion in Q2 vs. $73.386 billion in the same period last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 101 M To $ 105 M Full year revenue guidance: $ 430 M To $ 441 M