Protective Life Aktie
WKN: 888284 / ISIN: US7436741034
|
03.09.2026 22:15:27
Planet Labs PBC Q2 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Planet Labs PBC (PL):
Earnings: -$9.353 billion in Q2 vs. -$22.592 billion in the same period last year. EPS: -$0.03 in Q2 vs. -$0.07 in the same period last year. Excluding items, Planet Labs PBC reported adjusted earnings of $8.265 billion or $0.02 per share for the period.
Revenue: $116.052 billion in Q2 vs. $73.386 billion in the same period last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 101 M To $ 105 M Full year revenue guidance: $ 430 M To $ 441 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Protective Life Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Protective Life Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.